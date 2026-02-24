رفع أثار حادث انقلاب شاحنة على سيارة ملاكي في السويس

تواصل فرق الإنقاذ والمتطوعون جهودهم لليوم الحادي عشر على التوالي في البحث عن الطفل "محمد أحمد السيد"، المفقود بمياه الساحل الشمالي.

وشملت عمليات التمشيط الميداني مساحات جغرافية واسعة تتبعًا لاتجاه التيارات البحرية، بدايةً من قرى مارينا وصولاً إلى المناطق الشرقية لمحافظة مطروح.

خلفية الواقعة ومسار "صندوق الصيد"

تعود الواقعة إلى يوم 13 فبراير الجاري، إذ جرفت الأمواج الطفل محمد 10 سنوات، في المنطقة المواجهة لأحد فنادق العلمين بالتزامن مع العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.

وبحسب شهود عيان، رصدت كاميرات المراقبة لقطات للطفل وهو يتشبث بصندوق "فلين" أبيض من المستخدم في حفظ أدوات صيد الأسماك في عرض البحر، قبل أن يسحبه التيار بعيدًا عن الشاطئ.

جهود الفرق التطوعية في البحث

أفاد حمدي عامر، أحد أقارب الطفل المفقود، بأن فريق "غواصين الخير" المتطوعين، بقيادة إيهاب المالحي، أتم تمشيط المنطقة الممتدة من مارينا (7) حتى مارينا (1)، وصولاً إلى قرية "الأحلام" عند الحواجز ومصدات الأمواج، بحثًا عن جثمان الصغير الذي فُقد في البحر منذ 11 يومًا ولم يظهر حتى الآن.

خطة التمشيط نحو شاطئ النخيل

وأوضح عامر أنه تم التنسيق مع إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، لاستكمال عمليات البحث والتمشيط بدايةً من شاطئ قرية الأحلام بمطروح وحتى شاطئ "النخيل" شرقًا على مدار الأيام القادمة.

وتقرر توزيع أعضاء الفريق على كامل القرى السياحية في تلك المنطقة لضمان مسح كافة النقاط التي قد يقذف التيار إليها أي متعلقات.

استمرار التنسيق الميداني

وتواصل الجهات المعنية بالتعاون مع الفرق التطوعية من "غواصين الخير" فحص مناطق تجمعات الأعشاب البحرية "القش" والمناطق الصخرية الممتدة على طول الساحل، مع استمرار تواجد فرق الغطس والإنقاذ في النقاط المحددة وفقًا لتقديرات حركة الأمواج والرياح، أملًا في العثور على جثمان الطفل المفقود.



اقرأ أيضًا

"كان داخل صندوق صيد".. استمرار البحث عن طفل مفقود بمياه الساحل الشمالي