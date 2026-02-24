كشف أحد أقارب الفتاة "ميرنا"، التى لقيت مصرعها بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية، تفاصيل جديدة وصادمة حول الحادثة التي هزت الرأي العام، نافياً ما تردد حول وجود "وعود بالارتباط" بين المجني عليها والمتهم.

أوضح قريب المجني عليها، أن المتهم حاول مراراً التقدم لخطبة الفتاة، إلا أنها كانت ترفض فكرة الزواج في الوقت الحالي للتركيز في عملها، وليس رفضاً لشخصه تحديداً.

وأضاف أن المتهم حاول استمالة والدة الفتاة التي رفضت استقباله في غياب رب الأسرة، ثم تدخل الأب وطلب من زوجته التحدث مع الشاب لمعرفة التفاصيل، لكنه ادعى لاحقًا أن الأسرة وعدته بالزواج ولم تفي بوعدها، موضحا أن ادعاءاته بوجود "وعد بالزواج" هي محض افتراء لمحاولة تبرير جريمته، حيث لم تمنحه الأسرة أي موافقة رسمية أو ودية.

وعن يوم الواقعة، سرد القريب اللحظات الأخيرة قائلاً: "كانت ميرنا في سهرة عائلية بمنزل شقيقتها الكبرى (نانسي)، وقررت المغادرة بمفردها قبل الجميع بـ 5 دقائق فقط لتتمكن من النوم مبكراً استعداداً لعملها في (كول سنتر) بأحد المطاعم".

وتابع بحزن: "فجأة تعالت الصرخات في الشارع، لنجد ميرنا غارقة في دمائها وسط ذهول المارة.. حاولنا إنقاذها ونقلها إلى المستشفى، لكن روحها فاضت إلى بارئها قبل الوصول".

نجح أهالي المنطقة في محاصرة المتهم وشل حركته فور ارتكاب الجريمة، وتم تسليمه لرجال الشرطة.

من جانبه، تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين قيام شاب بطعن الفتاة بسلاح أبيض إثر خلافات ناتجة عن رفضها الخطبة.

وتطالب أسرة الضحية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدين أن نجلتهم كانت تمتاز بحسن الخلق والاجتهاد، وأنها قُتلت غدراً في وضح النهار دون ذنب.

