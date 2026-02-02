انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.12% عند مستوى 47606 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 969 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 806 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.26% عند مستوى 47662 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.