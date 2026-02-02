رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. ومعاودة الانعقاد 15 فبراير

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن تستأنف يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري.

ويأتي ذلك بعدما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على تعديل قانون المستشفيات الجامعية، على أن يُستكمل مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات المقبلة.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون العمل بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح الملاحي أن التعديل يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مع التأكيد على إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بالمستشفيات.

وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عددًا من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، ما استدعى إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور وتحقيق تنسيق وتكامل أكبر داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.

وأكد الملاحي أن مشروع القانون تضمن تعديلات جوهرية، أبرزها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بتوسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إلى جانب المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

