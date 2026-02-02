نائب يطالب بوقفة مع شروط وتنسيق القبول في كليات الطب

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل قاطرة المنظومة الصحية في مصر من خلال التطوير والتأهيل.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: من الضروري ما تضمنه تعديل قانون المستشفيات الجامعية بضم المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ووجه عضو مجلس الشيوخ سؤالًا لوزير التعليم العالي: "عندنا كام جامعة خاصة لديها مستشفى جامعي وليس مجرد عيادات خارجية؟"، محذرًا من أن تخريج طالب بدون تدريب لن يحقق المطلوب منه كطبيب ناجح.

وأشار النائب إلى أن مصر فتحت كليات الطب في الجامعات الخاصة، إلا أنها تأخرت في عمل المستشفيات الجامعية، قائلًا: وبسبب تزايد كليات الطب تم النزول بتنسيق القبول في كليات الطب، وهو ما تسبب في خريج غير مؤهل لممارسة مهنة الطب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن كليات الطب تحتاج طلابًا مؤهلين، وفي نفس الوقت في حاجة إلى مستشفى جامعي للتدريب.

وشدد النائب على ضرورة عمل وقفة لقبول الطلاب في كليات الطب الخاصة التي لا يوجد بها مستشفى جامعي، من أجل وجود جودة في التعليم الطبي، وخريج مؤهل لمهنة الطب.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين