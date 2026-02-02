إعلان

نائب يطالب بوقفة مع شروط وتنسيق القبول في كليات الطب

كتب : مصراوي

12:42 م 02/02/2026

مجلس الشيوخ

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل قاطرة المنظومة الصحية في مصر من خلال التطوير والتأهيل.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: من الضروري ما تضمنه تعديل قانون المستشفيات الجامعية بضم المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ووجه عضو مجلس الشيوخ سؤالًا لوزير التعليم العالي: "عندنا كام جامعة خاصة لديها مستشفى جامعي وليس مجرد عيادات خارجية؟"، محذرًا من أن تخريج طالب بدون تدريب لن يحقق المطلوب منه كطبيب ناجح.

وأشار النائب إلى أن مصر فتحت كليات الطب في الجامعات الخاصة، إلا أنها تأخرت في عمل المستشفيات الجامعية، قائلًا: وبسبب تزايد كليات الطب تم النزول بتنسيق القبول في كليات الطب، وهو ما تسبب في خريج غير مؤهل لممارسة مهنة الطب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن كليات الطب تحتاج طلابًا مؤهلين، وفي نفس الوقت في حاجة إلى مستشفى جامعي للتدريب.

وشدد النائب على ضرورة عمل وقفة لقبول الطلاب في كليات الطب الخاصة التي لا يوجد بها مستشفى جامعي، من أجل وجود جودة في التعليم الطبي، وخريج مؤهل لمهنة الطب.

مجلس الشيوخ كليات الطب إيهاب وهبة المنظومة الصحية

