قررت نيابة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط حبس المتهمين بذبح طفل وإصابة آخر في قرية بني محمد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع التجديد في الميعاد القانوني، عقب حادث مأساوي أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمين بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جثمان طفل وآخر مصابًا غارقًا في الدماء وسط الأراضي الزراعية بدائرة مركز أبنوب.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بالعثور على جثة الطفل "أندروا. إ" 12 عامًا، وإصابة ابن عمه "شادي. أ. م" 15 عامًا، وهما بائعا أسطوانات بوتاجاز متنقلين، بالقرب من ترعة الصرف الشهابية. وعُثر بجوارهما على عربة كارو وسلاح أبيض مغطى بالدماء.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي الإسعافات، بينما أودعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ووجّه اللواء وائل نصار بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية ورئيس وحدة مباحث أبنوب لكشف ملابسات الحادث، وجمع المعلومات وسماع الشهود وفحص مسرح الجريمة، ما أسفر عن تحديد هوية الجناة الذين تبين أنهم من أصحاب السوابق الإجرامية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "فارس. ن" 21 عامًا و"يوسف. ع" 20 عامًا استدرجا الطفلين إلى منطقة نائية بحجة شراء أسطوانات، ثم اعتديا عليهما بسلاح أبيض، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر، واستوليا على هاتف وعدد من الأسطوانات قبل الفرار باستخدام "تروسيكل".

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، كما أُلقي القبض على تاجر أسطوانات اشترى المسروقات منهم، واعترف المتهمان تفصيليًا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

