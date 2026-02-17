الأقصر - محمد محروس:

شاركت مديرية أوقاف الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان 1447هـ – 17 فبراير 2026م، في مراسم إنهاء خصومة ثأرية داخل ساحة الطيبيين “ساحة الشيخ الطيب” بمدينة القرنة غرب الأقصر، في مشهد جسّد قيم التسامح والوحدة الوطنية.

وشهدت مراسم الصلح سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تم إنهاء الخصومة دون تقديم “الكفن” أو ما يُعرف بـ”القودة”، وهي من أبرز طقوس الصلح الثأري بالصعيد، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا نحو العفو وحقن الدماء.

ونجحت الساحة المباركة في إنهاء الخصومة بين آل عبود خليفة وآل حافظ عبدالرحيم، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وأقيمت مراسم الصلح داخل ساحة الشيخ الطيب بحضور اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية، إلى جانب الشيخ أحمد محمد محمد أحمد الطيب رئيس لجنة المصالحات بساحة الشيخ الطيب، وعدد من رموز الساحة وروادها.

وخلال مراسم الصلح، تعالت هتافات الحضور مرددة “الله أكبر” لحظة إعلان الصلح وتصافح ممثلي العائلتين، في مشهد عبّر عن روح العفو والتسامح بين أبناء الصعيد.

وأكد الشيخ أحمد محمد محمد أحمد الطيب أن الصلح جاء بعد جهود مضنية استمرت لأشهر طويلة لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الثأر، مشيرًا إلى أن الهدف الأول كان حقن الدماء وتحقيق السلام الاجتماعي بين أبناء الوطن.

وشهدت الفعاليات كلمات لكل من الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والأستاذ الدكتور محمد عبدالدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف.

كما حضر الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وفضيلة الشيخ الطيب محمد حسان وكيل مديرية أوقاف الأقصر، وعدد كبير من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بمحافظتي الأقصر وقنا.

واختتمت مراسم الصلح وسط أجواء من البهجة والرضا والدعوات بأن يعم الأمن والمحبة ربوع الصعيد، لتواصل ساحة الشيخ الطيب دورها التاريخي في وأد الفتن ونشر قيم التسامح والمودة بين الناس.