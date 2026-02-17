أول تصريح من محافظ كفر الشيخ: أدرك حجم المسؤولية وسأعمل بكل جد وإخلاص

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ الجديد، اليوم الثلاثاء، عن مراحل العمل خلال الفترة المقبلة عقب توليه المهمة لمباشرة منصبه، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تكثيف الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية، مع التركيز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات.

وقال المهندس إبراهيم مكي: «أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي تجاه أبناء محافظة كفرالشيخ، وسأعمل بكل جد وإخلاص على تحسين جودة الخدمات والمرافق، وتكثيف التواجد الميداني، والاستماع المباشر لاحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يحقق التنمية الشاملة ويعزز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي، وهدفنا أن يشعر كل مواطن بتطور حقيقي وملموس في حياته اليومية».

كان المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ الجديد، وصل إلى ديوان عام محافظة كفرالشيخ، لمباشرة مهام منصبه، واستقبله الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.