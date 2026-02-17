إعلان

نجاح أول عمليتين لزراعة الصمام الرئوي بالقسطرة في مستشفى النصر ببورسعيد -صور

كتب : طارق الرفاعي

01:38 م 17/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نجاح أول عمليتين لزراعة الصمام الرئوي بالقسطرة (3)
  • عرض 6 صورة
    نجاح أول عمليتين لزراعة الصمام الرئوي بالقسطرة (2)
  • عرض 6 صورة
    نجاح أول عمليتين لزراعة الصمام الرئوي بالقسطرة (6)
  • عرض 6 صورة
    نجاح أول عمليتين لزراعة الصمام الرئوي بالقسطرة (4)
  • عرض 6 صورة
    نجاح أول عمليتين لزراعة الصمام الرئوي بالقسطرة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، بقيادة دكتور أحمد حسن سالم، اليوم الثلاثاء، نجاح إجراء أول عمليتين لزرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية، وذلك لأول مرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، داخل مستشفى النصر التخصصى التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن هذه التقنية من أدق وأحدث التدخلات الطبية عالميًا، حيث تمثل بديلًا آمنًا وفعالًا لجراحات القلب المفتوح المتكررة، خاصة في حالات العيوب الخلقية المركبة بالقلب، موضحة أن الحالة الأولى، 18 عامًا، خضعت لزرع الصمام الرئوي بنجاح بعد تاريخ مرضي تضمن 7 تدخلات سابقة منذ الولادة، وغادرت المستشفى بعد 24 ساعة فقط في حالة مستقرة.

أما الحالة الثانية 16 عامًا، فكانت تعاني من عيوب خلقية مركبة بالقلب، وخضعت سابقًا إلى 4 جراحات قلب مفتوح ومرتين قسطرة قلبية، وتم تركيب الصمام الرئوي بنجاح، لتغادر المستشفى بعد 72 ساعة في حالة صحية مستقرة تمامًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للرعاية الصحية مستشفى النصر ببورسعيد زراعة الصمام الرئوي بالقسطرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
أخبار وتقارير

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
من رأس الساحرة إلى جمجمة تصرخ.. 12 صورة لأكثر الأشياء رعبا في الكون
علوم

من رأس الساحرة إلى جمجمة تصرخ.. 12 صورة لأكثر الأشياء رعبا في الكون
"صدام عربي قوي".. تعرف على المباريات الكاملة لربع نهائي دوري أبطال افريقيا
رياضة عربية وعالمية

"صدام عربي قوي".. تعرف على المباريات الكاملة لربع نهائي دوري أبطال افريقيا
من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
دراما و تليفزيون

من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات