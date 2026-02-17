أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، بقيادة دكتور أحمد حسن سالم، اليوم الثلاثاء، نجاح إجراء أول عمليتين لزرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية، وذلك لأول مرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، داخل مستشفى النصر التخصصى التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن هذه التقنية من أدق وأحدث التدخلات الطبية عالميًا، حيث تمثل بديلًا آمنًا وفعالًا لجراحات القلب المفتوح المتكررة، خاصة في حالات العيوب الخلقية المركبة بالقلب، موضحة أن الحالة الأولى، 18 عامًا، خضعت لزرع الصمام الرئوي بنجاح بعد تاريخ مرضي تضمن 7 تدخلات سابقة منذ الولادة، وغادرت المستشفى بعد 24 ساعة فقط في حالة مستقرة.

أما الحالة الثانية 16 عامًا، فكانت تعاني من عيوب خلقية مركبة بالقلب، وخضعت سابقًا إلى 4 جراحات قلب مفتوح ومرتين قسطرة قلبية، وتم تركيب الصمام الرئوي بنجاح، لتغادر المستشفى بعد 72 ساعة في حالة صحية مستقرة تمامًا.