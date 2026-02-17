إعلان

محافظ بورسعيد الجديد: مكتبي مفتوح للجميع - صور

كتب : طارق الرفاعي

04:20 م 17/02/2026

استقبال محافظ بورسعيد الجديد بالمحافظة (7)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد الجديد، اليوم الثلاثاء، أن مكتبه سيكون مفتوحًا أمام الجميع، وأنه يضع في مقدمة أولوياته التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها في إطار القانون.

وشدد المحافظ، فور وصوله مكتبه بديوان عام محافظة بورسعيد، على أن هدفه الأساسي هو خدمة محافظة بورسعيد وأبنائها، والوصول للمواطنين في منازلهم وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، بما يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن بالغ سعادته بثقة القيادة السياسية، مؤكدًا اعتزازه بتولي مسؤولية العمل بمحافظة بورسعيد، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة جهود التنمية والبناء، والتكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية، بما يحقق تطلعات أبناء بورسعيد في مختلف القطاعات.

محافظ بورسعيد الجديد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة بورسعيد

