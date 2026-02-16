إعلان

حركة المحافظين الجديدة.. محافظ الأقصر يتلقى خبر تجديد الثقة خلال جولته بإسنا

كتب : محمد محروس

01:37 م 16/02/2026

المهندس عبدالمطلب عماره

تلقى المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، مكالمة هاتفية تفيد بتجديد الثقة له واستمراره في منصبه ضمن حركة المحافظين الأخيرة، وذلك أثناء جولته الميدانية بمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة.

وجاءت المكالمة خلال تفقد المحافظ لعدد من المواقع الخدمية ومعارض “أهلاً رمضان”، التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والتخفيف من الأعباء المعيشية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

واستكمل المحافظ جولته عقب تلقيه الاتصال، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل الميداني والتوسع في المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وشملت الجولة افتتاح عدد من معارض “أهلاً رمضان” بإسنا، التي تضم السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن، بتخفيضات تصل إلى نحو 30% مقارنة بالأسواق الخارجية.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات، مشددًا على تكثيف الرقابة لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة طوال فترة إقامة المعارض.

عبدالمطلب عماره حركة المحافظين معارض أهلاً رمضان

