حركة المحافظين الجديدة.. حسام الدين أبو سيف محافظًا لدمياط

أدى الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ دمياط، ضمن أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة. كما أدى الدكتور محمد فوزي حسن عبد الرحيم، اليمين الدستورية نائبًا لمحافظ دمياط.

ويُعد أبو سيف من الكفاءات الإدارية والأكاديمية المتميزة، حيث يحمل دكتوراه في الفلسفة تخصص أشغال عامة ومساحة من كلية الهندسة بجامعة المنوفية، وماجستير هندسة تخصص أشغال عامة من نفس الجامعة، وبكالوريوس هندسة مدنية من كلية الهندسة جامعة حلوان.

وشغل أبو سيف مناصب مهمة في الإدارة التنفيذية والأكاديمية، أبرزها: نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية منذ 2018، وأستاذ مساعد تخصص مساحة بقسم الهندسة المدنية بجامعة كفر الشيخ، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز الحامول بكفر الشيخ، ومستشار هندسي لمحافظة كفر الشيخ. كما تولى مهام رئيس مجلس قسم الهندسة المدنية بجامعة كفر الشيخ والإشراف على الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالجامعة.

ويستهدف محافظ دمياط خلال فترة توليه المنصب تعزيز الأداء التنفيذي بالمحافظة، والإشراف على المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.