حركة المحافظين الجديدة.. اللواء محمد علوان محافظًا لأسيوط خلفًا لهشام أبو النصر

كتب : علي عبد المنعم

01:18 م 16/02/2026

اللواء محمد علوان

أدى اللواء محمد سيد حسن علوان، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ أسيوط، خلفًا للواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط السابق، وذلك ضمن حركة المحافظين الجديدة.

وكان اللواء محمد علوان قد شغل منصب نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد منذ أبريل الماضي، كما تولى إدارة جهاز الأمن الوطني في محافظتي القليوبية وأسيوط سابقًا، ما أكسبه خبرة واسعة في العمل التنفيذي والأمني بالمحافظات.

من جانبه، أنهى اللواء هشام أبو النصر مهام منصبه بجمع متعلقاته وغادر ديوان عام المحافظة، بعد أن حرص على وداع الموظفين وإجراء جولة داخل مكاتب الديوان لتقديم الشكر لهم قبل التوجه إلى القاهرة.

وكان أبو النصر قد أجرى آخر جولاته الميدانية قبل يومين، شملت افتتاح معرض «أهلًا رمضان» بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، وتفقد المركز التكنولوجي التابع للغرفة، ضمن متابعة الاستعدادات الخدمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اللواء محمد علوان محافظ اسيوط هشام أبو النصر حركة المحافظين

