تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.65 جنيه للشراء، و46.75 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.77 جنيه للشراء، 46.87 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.