إعلان

تراجع في 7 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الاثنين

كتب : مصراوي

03:52 م 16/02/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.65 جنيه للشراء، و46.75 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.77 جنيه للشراء، 46.87 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري أسعار الدولار بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
أخبار المحافظات

بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
تنظيم الاتصالات يصدر أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الخدمات في رمضان
أخبار وتقارير

تنظيم الاتصالات يصدر أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الخدمات في رمضان
وسط تراجع المبيعات.. شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تتراوح بين
اقتصاد

وسط تراجع المبيعات.. شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تتراوح بين
"أسعار على قد الإيد".. "بوجي وطمطم" تتصدر زينة رمضان بكفر الشيخ (صور)
أخبار المحافظات

"أسعار على قد الإيد".. "بوجي وطمطم" تتصدر زينة رمضان بكفر الشيخ (صور)
رمضان 2026.. "هندغدغ الدنيا" نجوم الدراما يرفعون رايات التحدي بعبارات نارية
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. "هندغدغ الدنيا" نجوم الدراما يرفعون رايات التحدي بعبارات نارية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر