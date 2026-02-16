تراجع في 7 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الاثنين
كتب : مصراوي
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 46.65 جنيه للشراء، و46.75 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.77 جنيه للشراء، 46.87 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.