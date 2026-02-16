إعلان

ميانمار تطرد سفير تيمور الشرقية على خلفية شكوى حقوقية ضد جيشها

كتب : مصراوي

12:15 م 16/02/2026

ميانمار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بانكوك- (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار اليوم الاثنين، أن المجلس العسكري الحاكم أمر سفير تيمور الشرقية بمغادرة البلاد بعدما قبل القضاء في بلاده شكوى جنائية ضد قوات ميانمار المسلحة.

وتعد هذه الخطوة، التي من شأنها زيادة التوتر بين البلدين، نادرة الحدوث بين عضوين برابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان).

ولم يصدر رد فوري من حكومة تيمور الشرقية على محاولات التواصل عبر الهاتف أو عبر الإنترنت للحصول على تعقيب.

وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجية ميانمار، ونشر في صحيفة ميانما ألين الحكومية، أن رئيس تيمور الشرقية جوزيه راموس-هورتا التقى في منتصف يناير/كانون الثاني أعضاء من منظمة تشين لحقوق الإنسان التي توثق الانتهاكات المزعومة خصوصا في ولاية تشين بشمال غرب ميانمار.

وأضاف البيان أن حكومة راموس-هورتا قبلت شكوى جنائية حركتها المنظمة ضد أعضاء بارزين بجيش ميانمار، وكلفت ممثل ادعاء بارز لفحص القضية، رغم ما وصفه البيان بإدانة قوية تم نقلها عبر القنوات الدبلوماسية.

ووفق البيان ، أبلغت وزارة خارجية ميانمار الجمعة الماضي، إليسيو دو روزاريو دي سوسا، القائم بأعمال سفارة تيمور الشرقية في يانجون، بمغادرة البلاد في موعد أقصاه 20 فبراير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميانمار طرد سفير تيمور الشرقية قوات ميانمار المسلحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم
أخبار مصر

تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم

خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية
أخبار المحافظات

خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية
الإفتاء: التهنئة بـ" رمضان كريم أو تقبل الله أو كل عام أنتم بخير" أمر مشروع
جنة الصائم

الإفتاء: التهنئة بـ" رمضان كريم أو تقبل الله أو كل عام أنتم بخير" أمر مشروع
كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
رمضان ستايل

كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر