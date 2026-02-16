ميانمار تطرد سفير تيمور الشرقية على خلفية شكوى حقوقية ضد جيشها

بانكوك- (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار اليوم الاثنين، أن المجلس العسكري الحاكم أمر سفير تيمور الشرقية بمغادرة البلاد بعدما قبل القضاء في بلاده شكوى جنائية ضد قوات ميانمار المسلحة.

وتعد هذه الخطوة، التي من شأنها زيادة التوتر بين البلدين، نادرة الحدوث بين عضوين برابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان).

ولم يصدر رد فوري من حكومة تيمور الشرقية على محاولات التواصل عبر الهاتف أو عبر الإنترنت للحصول على تعقيب.

وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجية ميانمار، ونشر في صحيفة ميانما ألين الحكومية، أن رئيس تيمور الشرقية جوزيه راموس-هورتا التقى في منتصف يناير/كانون الثاني أعضاء من منظمة تشين لحقوق الإنسان التي توثق الانتهاكات المزعومة خصوصا في ولاية تشين بشمال غرب ميانمار.

وأضاف البيان أن حكومة راموس-هورتا قبلت شكوى جنائية حركتها المنظمة ضد أعضاء بارزين بجيش ميانمار، وكلفت ممثل ادعاء بارز لفحص القضية، رغم ما وصفه البيان بإدانة قوية تم نقلها عبر القنوات الدبلوماسية.

ووفق البيان ، أبلغت وزارة خارجية ميانمار الجمعة الماضي، إليسيو دو روزاريو دي سوسا، القائم بأعمال سفارة تيمور الشرقية في يانجون، بمغادرة البلاد في موعد أقصاه 20 فبراير.