إسرائيل تخطر أكثر من 40 منشأة فلسطينية بالهدم في شمال شرق القدس

القدس- (د ب أ)

ذكرت محافظة القدس اليوم الإثنين أن السلطات الإسرائيلية أخطرت أكثر من 40 منشأة بالهدم في شمال شرق القدس.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، أن "سلطات الاحتلال أخطرت أكثر من 40 منشأة بالهدم في بلدة عناتا شمال شرق القدس بحجة عدم الترخيص".

وأضافت أن ذلك يأتي "رغم أن المنشآت واقعة ضمن حدود بلدية عناتا الفلسطينية وليست ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس"، مشيرة إلى أن الإخطارات شملت منشآت سكنية وزراعية وتجارية في عناتا.

ووفقا لإحصاءات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الماضي 588 منشأة فلسطينية، ما تسبب بتضرر أكثر من 840 شخصا، من بينهم أكثر من 400 طفل.