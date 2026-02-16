إعلان

إسرائيل تخطر أكثر من 40 منشأة فلسطينية بالهدم في شمال شرق القدس

كتب : مصراوي

12:12 م 16/02/2026

الجيش الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القدس- (د ب أ)

ذكرت محافظة القدس اليوم الإثنين أن السلطات الإسرائيلية أخطرت أكثر من 40 منشأة بالهدم في شمال شرق القدس.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، أن "سلطات الاحتلال أخطرت أكثر من 40 منشأة بالهدم في بلدة عناتا شمال شرق القدس بحجة عدم الترخيص".

وأضافت أن ذلك يأتي "رغم أن المنشآت واقعة ضمن حدود بلدية عناتا الفلسطينية وليست ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس"، مشيرة إلى أن الإخطارات شملت منشآت سكنية وزراعية وتجارية في عناتا.

ووفقا لإحصاءات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الماضي 588 منشأة فلسطينية، ما تسبب بتضرر أكثر من 840 شخصا، من بينهم أكثر من 400 طفل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة القدس إسرائيل الجيش الاسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تبدأ بألف جندي في أبريل.. إندونيسيا تكشف خطة نشر قواتها بغزة
شئون عربية و دولية

تبدأ بألف جندي في أبريل.. إندونيسيا تكشف خطة نشر قواتها بغزة
"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي
رياضة محلية

"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي
رمضان 2026.. "مناعة" يجمع عزيز الشافعي وحودة بندق
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. "مناعة" يجمع عزيز الشافعي وحودة بندق
أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
بسبب شاب "واقعة الأتوبيس".. 3 قرارات عاجلة من "الأعلى للإعلام"
أخبار مصر

بسبب شاب "واقعة الأتوبيس".. 3 قرارات عاجلة من "الأعلى للإعلام"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر