فضيحة ليلية كشفها الطلاب.. كواليس فيديو "الأفعال غير اللائقة" داخل مدرسة بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

02:26 م 15/02/2026

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن مديرية التعليم فتحت تحقيقًا إداريًا عاجلًا بشأن واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعلق بظهور أفعال غير لائقة داخل إحدى المدارس بمدينة الخصوص خلال ساعات الليل، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي سلوك يسيء إلى المنظومة التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن التحقيقات جارية بشكل موسع، وأنه سيتم عرض نتائج الفحص المبدئي فور الانتهاء منه، تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مؤكدًا أن العقوبات حال ثبوت المخالفات قد تصل إلى الفصل النهائي، فضلًا عن المساءلة الجنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو يُظهر أحد العاملين بالمدرسة وهو يصطحب سيدة إلى داخل الحرم التعليمي ليلًا، وقيامهما بتصرفات تخالف القيم الأخلاقية، في مشهد اعتبره متابعون انتهاكًا واضحًا لحرمة المنشآت التعليمية ورسالتها التربوية.

ووفقًا لما تضمنه الفيديو المتداول، فوجئ العامل بدخول عدد من الطلاب إلى المدرسة في توقيت غير متوقع، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك، ودفعه إلى محاولة إخراج السيدة سريعًا من المكان، وهو ما أثار حالة غضب واستياء واسعة بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى أن المديرية اتخذت إجراءات فورية لتأمين المدرسة محل الواقعة، مع مراجعة شاملة لمنظومة الأمن والانضباط داخلها، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب والعاملين.

