"لغز الأصوات البلغارية" في مكتبة الإسكندرية احتفالًا بـ 100 عام من العلاقات مع مصر

كتب : محمد البدري

12:04 م 15/02/2026
احتفلت مكتبة الإسكندرية، بمرور مئة عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا، من خلال احتفاليةً كبرى وحفلًا موسيقيًا نظمته بعنوان «لغز الأصوات البلغارية»، بالتعاون مع سفارة بلغاريا بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور السفير ديان كاترشيف؛ سفير بلغاريا في القاهرة، والسفير دومينيك غوه؛ سفير سنغافورة في القاهرة، وهبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، والأسقف دماسكينوس الأزراي؛ من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، إلى جانب حضور دبلوماسي رفيع المستوى ولفيف من الشخصيات العامة والجالية البلغارية في مصر.

الفن لغة عالمية للحوار

أكدت هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمكتبة، في كلمتها نيابة عن الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، أن الموسيقى تمثل لغةً عالميةً تمد جسور التواصل فوق أي انقسامات. وأوضحت أن هذا الحفل يأتي استكمالًا للتعاون الذي بدأ بافتتاح معرض «العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود»، مشيدةً بالامتزاج الفني بين الأصوات البلغارية وكورال مكتبة الإسكندرية.

تاريخ ممتد وتعاون مستمر

من جانبه، استعرض السفير البلغاري ديان كاترشيف محطات بارزة في مسار العلاقات، بدءًا من تأسيسها رسميًا عام 1926، وصولًا إلى التعاون المعاصر في مشاريع استراتيجية مثل محطة الضبعة النووية. وكشف السفير أن حجم التبادل التجاري بلغ 1.8 مليار دولار في عام 2024، مما جعل مصر الشريك التجاري الأكبر لبلغاريا في المنطقة.

كما أشار إلى محطات تاريخية فريدة، منها زيارة بطريرك الإسكندرية لصوفيا عام 343م، وإقامة العائلة المالكة البلغارية بالإسكندرية عام 1946.

فن بلغاري بمشاركة مصرية

شهد الحفل عرضًا فنيًا مبهرًا للكورال البلغاري الشهير، بمشاركة المايسترو "جيورجي أندريف" وفرقة «كوارتو كوارتيت»، وبالتعاون مع المايسترو المصري "ناير ناجي"، وامتزجت ألحان الموسيقى الفلكلورية البلغارية بالآلات المصرية، لوحة فنية جسدت الجذور الثقافية المشتركة.

مكتبة الإسكندرية مصر بلغاريا

