أهالي ميت عاصم يحملون "إسلام" على الأعناق احتفالًا بعودته في القليوبية - صور

كتب - أسامة علاء الدين:

12:18 ص 15/02/2026
تحولت شوارع قرية "ميت عاصم" التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إلى ساحة للاحتفال، عقب عودة الشاب "إسلام" إلى منزله بعد انتهاء التحقيقات في واقعة الاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، في مشهد عكس تضامنًا شعبيًا واسعًا.

انطلقت مسيرة حاشدة جابت أرجاء القرية، حيث حمل الشباب "إسلام" على الأعناق وسط دوي الزغاريد والأغاني الشعبية، تعبيرًا عن دعمهم له في الأزمة التي مر بها.

واصطف الأهالي على جانبي الطرقات مرددين هتافات مؤيدة للمجني عليه، في رسالة تضامن جماعية أكدوا خلالها ثقتهم في نزاهة التحقيقات وقوة القانون لاسترداد حقه.

وجاءت هذه الاحتفالات بالتزامن مع خطوات قانونية حثيثة؛ حيث اصطحبت النيابة العامة "إسلام" إلى مسرح الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة ميدانيًا، بهدف مطابقة أقوال المتهمين مع شهادة المجني عليه وشهود العيان، وتحديد دور كل متهم في واقعة التنكيل بالشاب.

وعلى الصعيد الصحي، كشف التقرير الطبي المبدئي الصادر من مستشفى بنها العام عن حجم الإصابات التي تعرض لها "إسلام"، حيث أثبت الفحص إصابته بكسر في الأنف، واشتباه في كسر عظام الفك العلوي من الجهة اليمنى، فضلًا عن تورم شديد واحمرار حول العينين، نتيجة التعدي العنيف الذي سُبق واقعة الإجبار على ارتداء الملابس النسائية.

وكانت جهات التحقيق، قررت إخلاء سبيل الشاب "إسلام" من سرايا النيابة عقب الاستماع لأقواله كـ "مجني عليه"، فيما تستمر التحقيقات مع الأطراف الأخرى المتورطة، ومن بينهم 6 متهمين تقرر حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.

من جانبه، وجّه "إسلام" وسط المسيرة الاحتفالية رسالة شكر وعرفان لأهالي قريته الذين ساندوه، مؤكدًا أن هذا الاستقبال الحافل خفف عنه الكثير من آلام الأزمة النفسية والجسدية التي مر بها.

