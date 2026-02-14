إعلان

ضبط نصابين استوليا على أموال المواطنين عبر المراهنات والعملات المشفرة

كتب : صابر المحلاوي

05:31 م 14/02/2026

تعبيرية عن ضبط متهم

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها في المراهنات الرياضية والمضاربة في العملات المشفرة غير المشروعة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفين ضحايا لإقناعهم بتحقيق أرباح مالية سريعة مقابل تسليمهم مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بنطاق محافظة أسيوط، وبحوزتهما 6 شرائح هواتف محمولة تُستخدم في إدارة النشاط الإجرامي، وهاتفان محمولان تبين من فحصهما احتواؤهما على دلائل تؤكد ممارسة النشاط، بالإضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات الجريمة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

