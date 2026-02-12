أسدلت محكمة جنايات جنوب سيناء الستار على قضية اتجار في المواد المخدرة، بإصدار حكم يقضي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم المتهم 20 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة إيهاب محمد عصمت وعضوية محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط، سكرتارية التحقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر الماضي بدائرة قسم شرطة طور سيناء، حين وردت معلومات إلى معاون مباحث القسم تفيد بقيام المتهم، وهو عاطل ومقيم بمنطقة الـ120 وحدة بالزهراء بطور سيناء، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مستخدمًا السيارة رقم "ج.ن.ط- 9436"، ومتخذًا من مسكنه مكانًا لإخفاء تلك المواد.

وعقب تقنين الإجراءات، استُصدر إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم وما بحوزته من مواد مخدرة، وأعدت قوة من مباحث طور سيناء كمينًا، بعد ورود معلومات تؤكد تواجده بالمنطقة الصناعية، واستعداده لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه، وتمكنت القوة من ضبطه أثناء تواجده بمنطقة جبلية بالقرب من المنطقة الصناعية.

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على بندقية آلية عيار 7.62×39 مم، وخزينة تحتوي على 9 طلقات، وصندوقين بلاستيكيين كبيري الحجم بداخلهما 1400 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 850 جنيهًا وهاتف محمول. وبلغ إجمالي وزن المواد المخدرة المضبوطة 205 كيلوجرامات و652 جرامًا.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم للتواصل مع العملاء، كما أقر باستخدام السيارة لتسهيل تنقله وتفادي أعين رجال الأمن.

تم تحرير المحضر رقم 3359 لسنة 2025 جنح طور سيناء، وقررت جهات التحقيق حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق مع التحفظ على السيارة. وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، والمقيدة برقم 1626 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.