رصاصة غامضة قتلت عبيدة.. لغز مصرع طفل الـ 7 سنوات في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل في العقد الأول من العمر مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، في ظروف غامضة، دائرة مركز شرطة سوهاج. تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول المدعو "عبيدة. ع" 7 سنوات ويقيم بناحية قرية الشيخ مكرم، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

أودعت الجثة مشرحة المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبها والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.