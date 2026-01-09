غرق شقيقين في سوهاج.. انتشال جثة "يوسف" والبحث مستمر عن "كريم"

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، في مياه نهر النيل، بمدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق شخصين في مياه نهر النيل بجوار مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين من التحريات الأولية غرق "يوسف. ص" وتم انتشال جثته وإيداعها مشرحة المستشفى المركزي"، وشقيقه "كريم" 12 عامًا ولم يتم استخراج جثمانه حتى الآن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.