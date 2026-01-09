إعلان

غرق شقيقين في سوهاج.. انتشال جثة "يوسف" والبحث مستمر عن "كريم"

كتب : عمار عبدالواحد

08:47 م 09/01/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، في مياه نهر النيل، بمدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق شخصين في مياه نهر النيل بجوار مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين من التحريات الأولية غرق "يوسف. ص" وتم انتشال جثته وإيداعها مشرحة المستشفى المركزي"، وشقيقه "كريم" 12 عامًا ولم يتم استخراج جثمانه حتى الآن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق شقيقين في سوهاج مياه نهر النيل بمدينة أخميم مدير أمن سوهاج غرق شخصين في مياه نهر النيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم
زووم

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا
زووم

بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا
توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر
أخبار مصر

توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر
​4 آبار استكشافية ناجحة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل بترول يومياً
اقتصاد

​4 آبار استكشافية ناجحة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل بترول يومياً

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان