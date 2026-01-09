السيطرة على حريق في منزل ببني سويف

إصابة 16 حالة في حريق مخزن بـ "سنتريس".. ومحافظ المنوفية: لا خسائر في الأرواح

بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل في شقة في الطابق الثاني بمنزل بمنطقة الرحبة بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة بالطابق الثاني في منزل مكون من 5 طوابق بمدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

انتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارة إطفاء، واستطاعوا بمساعدة الأهالي السيطرة على ألسنة النيران دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.