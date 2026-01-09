إعلان

السيطرة على حريق في منزل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

07:15 م 09/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جانب من حريق منزل ببني سويف (4)
  • عرض 4 صورة
    جانب من حريق منزل ببني سويف (2)
  • عرض 4 صورة
    جانب من حريق منزل ببني سويف (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل في شقة في الطابق الثاني بمنزل بمنطقة الرحبة بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة بالطابق الثاني في منزل مكون من 5 طوابق بمدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

انتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارة إطفاء، واستطاعوا بمساعدة الأهالي السيطرة على ألسنة النيران دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيطرة على حريق في منزل حريق في منزل ببني سويف منطقة الرحبة بمدينة بني سويف مديرية أمن بني سويف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أسرع صخرة في الكون.. اكتشاف كويكب يذهل العلماء بدورانه الجنوني
علوم

أسرع صخرة في الكون.. اكتشاف كويكب يذهل العلماء بدورانه الجنوني
بإطلالة جريئة ومختلفة.. أميرة أديب تحتفل بفوزها بجائزتها الأولى في الموسيقى
موسيقى

بإطلالة جريئة ومختلفة.. أميرة أديب تحتفل بفوزها بجائزتها الأولى في الموسيقى
بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا
زووم

بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا
ماذا يكشف لون منزلك عن شخصيتك؟.. الأحمر قد يكون كارثيا
علاقات

ماذا يكشف لون منزلك عن شخصيتك؟.. الأحمر قد يكون كارثيا
رياض محرز: النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا هى الأخيرة لي مع الجزائر
رياضة عربية وعالمية

رياض محرز: النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا هى الأخيرة لي مع الجزائر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان