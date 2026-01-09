المنوفية- أحمد الباهي:

تابع اللواء أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم الجمعة، تداعيات حادث نشوب حريق بمخزن خاص بشركة "سوميت" بمنطقة سنتريس بمركز ومدينة أشمون، وذلك من خلال تقنية البث المباشر بمركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، للاطمئنان على الحالة العامة للموقف ومتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع الحادث.

وأوضح محافظ المنوفية أنه فور تلقي البلاغ، وجه تكليف السكرتير العام المساعد وكافة الأجهزة المعنية والمختصة بالتوجه الميداني لموقع الحريق حيث جرى الدفع بـ13 سيارة إطفاء، و3 سيارات إسعاف، و5 سيارات فنطاس مياه، بالإضافة إلى 2 نافوري، للتعامل السريع مع الحادث والسيطرة على تداعياته، كما أفادت هيئة الإسعاف بوصول 16 حالة إصابة لمستشفى أشمون العام (اختناق)، وتم التعامل الفوري مع الحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

وأكد المحافظ، تواجد جميع الأجهزة التنفيذية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للسيطرة الكاملة على الحريق، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية أسفرت عن عدم وجود أي خسائر بشرية.

وشدد على المتابعة اللحظية للموقف، وعدم مغادرة الموقع إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء وبدء عمليات التبريد، بما يضمن الحفاظ على الممتلكات وتأمين سلامة المواطنين.