بالصور.. افتتاح مسجد الشيخ عيسى بمنطقة الجوزيرة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

03:11 م 09/01/2026
    صلاة الجمعة بمسجد الشبخ عيسي
    إفتتاح مسجد الشيخ عيسي في أسوان
    المواطنين يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشيخ عيسي

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، افتتاح مسجد الشيخ عيسى بمنطقة الجوزيرة بحي شرق مدينة أسوان، بعد تطويره وتجديده.

وأتى ذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير الدعوة، والشيخ عبد الله عرجون، رئيس قسم المساجد، ومحمد محمود، نائب رئيس المدينة، إلى جانب القيادات التنفيذية والدينية.

وأشار البيان إلى أنه يُستكمل افتتاح العديد من المساجد الجديدة بالمحافظة، حيث وصل عددها حتى الآن إلى 64 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز أسوان منذ بداية يناير 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان افتتاح مسجد الشيخ عيسى وزير الأوقاف

