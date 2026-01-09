إعلان

أمواج عالية ورياح قوية على شواطئ بورسعيد.. والسلطات في حالة تأهب (فيديو وصور)

كتب : مصراوي

02:30 م 09/01/2026
بورسعيد - طارق الرفاعي:

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، حالة طقس غير مستقرة، تتمثل في رياح شديدة وغيوم كثيفة وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقاربة، يصاحبها ارتفاع أمواج البحر.

وعزف الصيادون عن الصيد خشية تعرض حياتهم لمخاطر مواجهة الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة، فيما شهدت الشواطئ إقبالًا ضعيفًا للغاية من المواطنين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتوافد عشاق الشتاء على الشواطئ للتريض والمشي والتقاط الصور التذكارية.

ومن جانبه، وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة. وشدد على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من آثار التقلبات الجوية.

كما أكد المحافظ على المتابعة المستمرة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

محافظة بورسعيد شواطئ بورسعيد حالة الطقس تساقط أمطار

