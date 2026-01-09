غيوم وسحب تغطي السماء.. سانت كاترين تستعد لتساقط الأمطار (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، أجواء شديدة البرودة نتيجة نشاط الرياح، مع تعرض المدينة لطقس غائم.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة: "إن المدينة تعرضت لتقلبات جوية، وغطت السحب سماءها، حيث تتساقط على قمم الجبال لترسم لوحة فنية وسط الطبيعة الجبلية الخلابة، مما يجعل المدينة مقصدًا يبهرك السائحين".

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتحذير المواطنين والسائحين من انخفاض درجات الحرارة، مع توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تنفيذ برامجهم السياحية، خاصة على قمة جبل موسى.

وأكد أن جميع الطرق التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة مفتوحة، وحركة المرور تسير بشكل طبيعي، كما يواصل السائحون تنفيذ برامجهم السياحية دون وجود أي معوقات.