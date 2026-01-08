ضبط "طبيبة مزيفة" تعالج السمنة بشهادة زراعة في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

ضبطت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية سيدة حاصلة على بكالوريوس زراعة، لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارة مركز غير مرخص للتغذية العلاجية وعلاج السمنة بمركز دكرنس، وذلك بالمخالفة للقانون.

مداهمة مركز مخالف

قادت الدكتورة نورهان مصطفى، مفتشة العلاج الحر، الحملة التي أسفرت عن ضبط الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحاضر الرسمية بقسم شرطة دكرنس ضد السيدة لإدارتها المنشأة دون ترخيص ومزاولة مهنة الطب دون مؤهل.

تفتيش مراكز الإدمان

امتدت الحملات لتشمل المرور على مركزين للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمدينتي المنصورة وطلخا، تحت إشراف الدكتورة ولاء نجيب، وبمرافقة مفتشي هيئة الدواء المصرية وممثلي المجلس الإقليمي والقوى للصحة النفسية، لضمان انضباط المنظومة الطبية.

رصد مخالفات جسيمة

أسفر التفتيش عن رصد عدة مخالفات بالمركزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بتحرير محضر بقسم شرطة المنصورة وآخر بقسم شرطة طلخا.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة، مشددًا على أنه "لن يتم السماح بأي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تضر بصحة المواطنين"، مع تطبيق الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.