بالأسماء.. نتيجة مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن فى جنوب سيناء

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، نتيجة مسابقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السنوية لعام 2025 لحفظ القرآن الكريم.

وقال الدكتور أحمد بدير مدير المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، إن المسابقة تُعد من أبرز المسابقات التي ينظمها الأزهر الشريف سنويًا؛ دعمًا لحفظة القرآن الكريم، وتشجيعًا للطلاب على التميز العلمي والديني، مشيرا إلى أنه شارك في المسابقة طلاب المعاهد الأزهرية بجنوب، والرواق الأزهري، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

وأوضح مدير المنطقة، في تصريح اليوم، أن 60 من حفظة القرآن نجحوا في المستويات الثلاثة، بواقع 6 في المستوى الأول، و20 في المستوى الثاني، و 12 في المستوى الثالث، و29 في المستوى الرابع.

وتقدم مدير المنطقة، بخالص التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، وأن يكونوا دائمًا نموذجًا مشرفًا لطلاب الأزهر الشريف.

وجاءت قائمة الطلاب الفائزين بالمستوى الأول على النحو التالي:

- رقية سامى فرج الله محمد الخياط ،معهد طور سيناء الثانوى النموذجى فتيات.

- عبد الرحمن تامر السيد البدوي رجب ،معهد طور سيناء الثانوى بنين.

- إسلام محمد رمضان المتولي، معهد نويبع الثانوي بنين.

- عبد الحليم محمود عبد الرحيم علي، مكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

- مصطفى ياسر مصطفى النيني، مكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

- محمد ممدوح رضا علي، مكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

الطلاب الفائزين بالمستوى الثاني:

- ياسمين وجدي عبد الله عطا الشهاوي، الرواق الأزهري.

- عمار ابراهيم عبد المنعم القصاص، الرواق الأزهري.

- ساره ممدوح عبد الخالق محمد، مكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

- محمد عبد الجليل محمد الغريب، بنين الطور.

- عاطف حسن حسن أحمد رمضان، بنين الطور النموذجي.

- أحمد حافظ أحمد مبروك، بنين الطور .

- مريم عادل حامد علي علي، فتيات الطور .

- جمال عصام السيد الدقي، بنين الطور .

- حفصه عبد الجواد محمد عبد العظيم، فتيات الطور .

- احمد عبد العزيز محروس الفقي، بنين الطور النموذجي.

- أحمد محمد أحمد سعد عبد العزيز عمار، بنين الطور النموذجي.

- ريتاج عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف، الطور الإبتدائي.

- محمد حسن محمد علي أيوب، بنين الطور النموذجي.

- عمر عبد الجواد محمد عبد العظيم، بنين الطور النموذجي.

- منه عادل حامد علي علي، فتيات الطور .

- عمر حماده علي عبده الطويلة، بنين الطور النموذجي.

- محمد مصطفى عبد المقصود رجب، بنين الطور النموذجي.

- عبد الرحمن عصام السيد الدقي، بنين الطور .

- بسمله سامح محمد بيومى الجمال، فتيات أبورديس.

- إيمان محمد عبد الحميد عبد الحميد، فتيات الطور النموذجي.

الطلاب الناجحين في المستوى الثالث:

- محمد بشير جبر محمد حميده، بنين الطور النموذجي.

- أحمد يوسف عبد الحليم عبد الحليم السيد، بنين الطور النموذجي.

- نورسين أحمد السعيد محمد، الطور النموذجي.

- سما محمود سامي محمد عفيفي الخولى، الطور النموذجي. - عائشة محمد حسن محمد علي طنطاوي، الطور النموذجي.

- زياد أحمد داود أحمد، بنين الطور النموذجي.

- أحمد سامی محمد السيد شعله، بنين الطور.

- مصطفى محمود علي محي عبد الوهاب، بنين الطور .

- عبد الرحمن محسن محروس خلیل، بنين الطور .

- يوسف البشلاوي محمد أحمد، بنين الطور .

- مازن إبراهيم نبيل محمد فريد صديق، بنين الطور.

- حسن ممدوح حسن أحمد على، بنين الطور .

الطلاب الفائزين في المستوى الرابع :

- سدرة طارق عثمان عثمان شبانه، السادات الابتدائي.

- أبرار أحمد رمضان إبراهيم بركات، الطور النموذجي.

- محمد ضياء منير فاروق، الطور النموذجي.

- محمد يوسف عبد الحليم عبد الحليم السيد، الطور النموذجي.

- رؤيا على محمد عبد الجواد العشماوى، الطور النموذجي.

- عمر محمد حسن محمد علي طنطاوى، الطور النموذجي.

- سلمي محمد السيد محمد عبد الرحمن، الطور النموذجي.

- أسيل عبد الرحمن عبد الحي إسماعيل، الطور النموذجي.

- ندى وليد عبد الفتاح محمود محمد، الطور النموذجي.

- لجين حسن محمد حسن، الطور الابتدائي.

- فارس عبد العزيز محروس الفقي، الطور النموذجي.

- نعمات عبد السلام عبد البديع عبد السلام عامر، الطور النموذجي.

- حمزة محمود فوزي الأسمر، الطور النموذجي.

- عمير محمد متولي إبراهيم قاسم، الطور النموذجي.

- عائشه محمد انيس عبد العزيز محمد، الطور النموذجي.

- مصطفي سعيد متولي أحمد، الطور الإبتدائي.

- سلمى محمد جمال أحمد توفيق، الطور النموذجي.

- أحمد حسن أحمد حسن أحمد، الطور النموذجي.

- إياد وليد محمود محمد خلیل، الطور النموذجي.

- خالد سامي جمعه عوده عواد، الطور النموذجي.

- صفية محمد شعبان عبد الحميد، الطور النموذجي.

- محمد حسين محمد مقبول، وادى الطور الابتدائي.

- ملك ساهر محمد صلاح، الطور النموذجي.

- عائشة أحمد عبد الكريم محمد عبد الكريم، الطور النموذجي.

- ملك أحمد محمد کمال متولى، الطور النموذجي.

- مکة راضي صلاح سالم، الطور الإبتدائي.

- شمس نادر محمد فولی، الطور الإبتدائي.

- حور أحمد السيد أحمد ابو المجد، الطور النموذجي.

- عمر مخلوف أحمد علی حسن، الطور النموذجي.