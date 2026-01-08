إعلان

بعد الاشتباه في خنقها.. تقرير طبي يحسم الجدل حول وفاة رضيعة طهطا

كتب : عمار عبدالواحد

02:36 م 08/01/2026

طفل رضيع

كشف تقرير مفتش الصحة بمحافظة سوهاج، عدم وجود شبهة جنائية في وفاة رضيعة عمرها 3 شهور، بقرية نزلة عمارة دائرة مركز شرطة طهطا، بعد وصولها جثة هامدة للمستشفى العام.

كان مأمور مركز شرطة طهطا، تلقى إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "جايسكا. ت" البالغة من العمر 3 شهور، ووجود شبهة جنائية في الواقعة باشتباه خنق بالأيدي حول الرقبة.

من جانبها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأظهر تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وفاة رضيع سوهاج مركز شرطة طهطا

