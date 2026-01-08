سقوط الأم والخال والأب .. تفاصيل مثيرة في واقعة رضيعة مزلقان بلبيس

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية غموض واقعة العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة، عُثر عليها ملقاة بجوار مزلقان قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس، بعد ساعات قليلة من ولادتها.

مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على رضيعة حديثة الولادة، لا يتجاوز عمرها بضع ساعات.

تم نقل الطفلة إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

توصلت مباحث مركز شرطة بلبيس إلى أن وراء الواقعة سيدة تُدعى «هـ. ص. م» 32 عامًا، مقيمة بدائرة المركز، وشقيقها «ح» 37 عامًا، حيث قاما بترك الطفلة عقب ولادتها مباشرة.

كما كشفت التحريات أن السيدة أنجبت الطفلة نتيجة علاقة غير شرعية مع شخص يُدعى أحمد ا. ا 26 عامًا، مقيم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 79 لسنة 2026 جنح مركز شرطة بلبيس، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.