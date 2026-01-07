إعلان

محافظ سوهاج يهنئ الأقباط بعيد الميلاد في كنائس ومطرانيات المحافظة

كتب : عمار عبدالواحد

08:53 م 07/01/2026

جانب من زيارة المحافظ للمطرانيات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

اختتم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الجولة التي بدأت صباح اليوم لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بزيارة كنيسة المراغة، ومطرانية طهطا، ومطرانية طما، حيث قدم المحافظ التهنئة للقساوسة والآباء والكهنة بكنيسة المراغة، وللأنبا أشعيا، أسقف طهطا وجهينة، والأنبا إسحق، أسقف طما.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، واللواء سمير صبري، رئيس فرع الأمن الوطني، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم، القائم بأعمال المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الدينية من الأزهر والأوقاف، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت المطرانيات والكنائس والأماكن العامة والمتنزهات بمختلف أرجاء المحافظة توافد العديد من الأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسرور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عيد الميلاد المجيد كنيسة المراغة مدير أمن سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

تحقيق "آيفون بماء زمزم"... يقلب موازين سوق المحمول ويفتح ملف المليارات
أخبار مصر

تحقيق "آيفون بماء زمزم"... يقلب موازين سوق المحمول ويفتح ملف المليارات
لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
علاقات

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
زووم

لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
أخبار مصر

تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين

نجوم NFL وفنانون عالميون يلتقون في حدث يجمع الرياضة والترفيه بموسم الرياض
زووم

نجوم NFL وفنانون عالميون يلتقون في حدث يجمع الرياضة والترفيه بموسم الرياض

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل