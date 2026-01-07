محافظ سوهاج يهنئ الأقباط بعيد الميلاد في كنائس ومطرانيات المحافظة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

اختتم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الجولة التي بدأت صباح اليوم لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بزيارة كنيسة المراغة، ومطرانية طهطا، ومطرانية طما، حيث قدم المحافظ التهنئة للقساوسة والآباء والكهنة بكنيسة المراغة، وللأنبا أشعيا، أسقف طهطا وجهينة، والأنبا إسحق، أسقف طما.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، واللواء سمير صبري، رئيس فرع الأمن الوطني، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم، القائم بأعمال المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الدينية من الأزهر والأوقاف، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت المطرانيات والكنائس والأماكن العامة والمتنزهات بمختلف أرجاء المحافظة توافد العديد من الأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسرور.