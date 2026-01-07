حبس "توأم" انتحل أحدهما صفة شقيقه الطبيب في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة حبس توأم بعد أن انتحل أحدهما صفة شقيقه الطبيب، ومارس المهنة بدلاً منه داخل وحدة تنظيم الأسرة بقرية "جزيرة نكلا" التابعة لدائرة المركز، لمدة عامين كاملين.

وبدأت الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة شبراخيت بلاغًا من إحدى الممرضات العاملات بوحدة طب الأسرة، أفادت فيه باكتشافها أن الشخص الذي يباشر توقيع الكشف الطبي على الأهالي منذ نحو عامين ليس الطبيب الحقيقي، وإنما شقيقه التوأم غير المؤهل طبيًا.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ. وكشفت التحريات صحة البلاغ، حيث تبين أن المتهم "أحمد. م. ح" خريج كلية علوم، استلم العمل بالوحدة الصحية بدلًا من شقيقه "محمد. م. ح" الطبيب المعين رسميًا.

وبإلقاء القبض على الشقيقين ومواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قرر الطبيب الأصلي أنه حصل على فرصة عمل بأجر مرتفع في إحدى شركات البترول، وعقب رفض مديرية الصحة بالبحيرة منحه إجازة بدون مرتب، اتفق الشقيقان على استغلال التشابه الشكلي بينهما، ليؤدي خريج كلية العلوم مهام الطبيب داخل الوحدة الصحية، مع استمرار قيد الطبيب الحقيقي بوظيفته الحكومية.

وحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، بتهم التزوير في أوراق رسمية، وانتحال صفة، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.