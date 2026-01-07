آخر تطورات حريق المنشية.. إخلاء سبيل صاحبة مطعم شهير ببورسعيد

أخلت جهات التحقيق سبيل مالكة مطعم شهير بمحافظة بورسعيد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، اليوم الأربعاء، وذلك عقب الاستماع لأقوالها في واقعة الحريق الذي نشب بالمطعم وأسفر عن وفاة أحد العاملين.

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثمان العامل المتوفى فارس محمود فتحي، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وكشفت التحريات الأولية أن الحريق وقع نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المطعم، مما أسفر عن إصابة عامل واحد بحروق بالغة أودت بحياته.

وكان المصاب الوحيد في حريق المطعم الشهير بميدان المنشية، لقي مصرعه متأثرًا بإصاباته الخطيرة، رغم محاولات إسعافه داخل المستشفى، حيث تدهورت حالته الصحية متأثرًا بالحروق.

يشار إلى أنه دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ فور تلقي البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لتأمين موقع الحريق بالكامل.

وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، قبل أن يتم إخلاء سبيل صاحبة المطعم، والتصريح بدفن المتوفي.