سكرتير محافظة جنوب سيناء يهنئ راعي كنيسة موسى النبي بعيد الميلاد

كتب : رضا السيد

02:54 م 07/01/2026
أجرى اللواء عمر الشافعي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء إيهاب مكاوي، سكرتير المساعد، اليوم الأربعاء، زيارة لكنيسة موسى النبي بمدينة الطور، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نيابة عن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، يرافقهم علي حمادة، رئيس مدينة الطور، وعدد من القيادات التنفيذية، وكان في استقبالهم القمص مينا سعد لوندي، راعي الكنيسة.

وقدم سكرتير عام المحافظة، التهنئة لراعي الكنيسة، وأقباط جنوب سيناء، بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعود الأعياد على مصر دائمًا بالخير والرخاء، وأن يظل تكاتف جميع أطياف المجتمع المصري من أجل رفعة الوطن.

وأوضح أن تبادل هذه الزيارات بين المسلمين والمسيحيين خلال الاحتفالات، تؤكد على روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن.

وأهدى السكرتير العام، ورود وتورطه لراعي الكنيسة، مؤكدًا تحية وتهنئة محافظ جنوب سيناء، بهذه المناسبة السعيدة.

كما حرصت القيادات الدينية بالمحافظة، على التأكيد على معاني الوحدة الوطنية، وأن المصريين نسيج واحد تجمعهم المحبة والسلام، وأن مصر دائمًا ما تضرب المثل في التسامح، من خلال مشاركة مسلميها ومسيحيها الأعياد في محبة صادقة.

ومن جانبه، رحب القمص مينا سعد، راعي الكنيسة، بالحضور، معربًا عن سعادته بهذه الأجواء التي تعكس عمق المحبة بين أبناء الوطن الواحد.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها في محيط الكنائس والأديرة، وأغلقت عددًا من الطرق المؤدية إليها ضمن إجراءات مشددة لضمان سلامة المترددين عليها خلال الاحتفالات. كما أغلقت إدارة المرور الطرق الرئيسية المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء الفعاليات.

