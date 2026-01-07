قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا لـ7 متهمين، مع تغريم كلٍ منهم مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، واستعراض القوة وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وبأمانة سر إيهاب سليمان.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين: "محمود.خ.ع" (31 سنة – حداد مسلح)، "عمر.ن.ع" (24 سنة – عامل)، "فؤاد.ع.ح" (73 سنة – تاجر خردة)، "جمال.ع.ك" (47 سنة – عامل)، "حنا.م.س" (46 سنة – بقال)، "مخلص.م.س" (52 سنة – عامل خردة)، "جرجس.م.س" (31 سنة – بقال)، في القضية رقم 9616 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2771 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وأشار النيابة إلى أن المتهمين في يوم 26 / 5 / 2025 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا 3 طلقات مما تُستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف والتهديد ضد قاطني محل الواقعة، بقصد ترويعهم وتخويفهم، حال كونهم أكثر من شخصين وحائزين للأسلحة والذخائر محل الاتهامين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.