ضبط 8 آلاف لتر سولار مدعم داخل منشأة صناعية بالسادات -صور

كتب : أحمد الباهي

11:38 ص 07/01/2026
    لحظة ضبط كميات كبيرة من السولار
    حملة تموينية بالسادات

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الأربعاء، حملاتها التفتيشية المكثفة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت والتصدي لكافة أشكال التلاعب بالمواد البترولية المدعومة، حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 8 آلاف لتر سولار مدعم محظور تداوله داخل إحدى المنشآت الصناعية بمدينة السادات، بالمخالفة للقانون، إذ تقرر التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع عرض الواقعة على النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال أو تداول المواد البترولية خارج الأطر القانونية المحددة، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

