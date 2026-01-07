شهد مركز شباب بلصفورة حالة من النشاط والحراك الملحوظ عقب الزيارة المفاجئة التي أجراها محافظ سوهاج للمكان الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لإعادة تشغيل المركز ورفع كفاءته، بما يحقق الاستفادة القصوى لشباب القرية.

وشملت أعمال التطوير تنسيق وتخطيط الملعب الترابي بالمركز، مع إعادة دهن قوائم المرمى وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة عليه مقابل أجر رمزي، بما يساهم في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واستغلال أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

كما تم استغلال مساحة قطعة أرض بمدخل المركز لإنشاء ملعب كرة طائرة، حيث جرى تخطيطه وتوفير القوائم والشبكة اللازمة، في إطار تنويع الأنشطة الرياضية المتاحة داخل المركز.

وفي سياق متصل، تم إدراج إنشاء ملعب كرة قدم بنجيل صناعي ضمن المتطلبات العاجلة المقدمة إلى مديرية الشباب والرياضة، استجابة لمطالب أهالي القرية وشبابها، وحرصت إدارة المركز على دعوة شباب القرية لعقد لقاء مفتوح اليوم، للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم وحثهم على التعاون والمشاركة الفعالة في تشغيل المركز والحفاظ عليه.

كما تضمنت الإجراءات تأهيل مرافق المركز وإجراء صيانة عاجلة لدورات المياه، ورفع مستوى النظافة العامة مع التأكيد على المتابعة اليومية لضمان انتظام العمل وحسن التشغيل، وفي إطار إعادة الانضباط الإداري تم تكليف أحد العاملين للقيام بأعمال مدير المركز بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن المدير السابق.

جدير بالذكر أنه، أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الاثنين الماضي، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها مستوى الخدمات بقرية بلصفورة التابعة لمركز ومدينة سوهاج، والموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الرصف بمركز ومدينة المنشاة، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وتلبية احتياجاتهم.