إعلان

بعد زيارة محافظ سوهاج.. كيف تحول مركز شباب بلصفورة من الإهمال إلى النشاط في 48 ساعة؟

كتب : عمار عبدالواحد

10:49 ص 07/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تأهيل المكان
  • عرض 7 صورة
    الملعب
  • عرض 7 صورة
    تأهيل مركز شباب بلصفورة
  • عرض 7 صورة
    العمل بالمكان
  • عرض 7 صورة
    المكان
  • عرض 7 صورة
    تأهيل المكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مركز شباب بلصفورة حالة من النشاط والحراك الملحوظ عقب الزيارة المفاجئة التي أجراها محافظ سوهاج للمكان الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لإعادة تشغيل المركز ورفع كفاءته، بما يحقق الاستفادة القصوى لشباب القرية.

وشملت أعمال التطوير تنسيق وتخطيط الملعب الترابي بالمركز، مع إعادة دهن قوائم المرمى وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة عليه مقابل أجر رمزي، بما يساهم في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واستغلال أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

كما تم استغلال مساحة قطعة أرض بمدخل المركز لإنشاء ملعب كرة طائرة، حيث جرى تخطيطه وتوفير القوائم والشبكة اللازمة، في إطار تنويع الأنشطة الرياضية المتاحة داخل المركز.

وفي سياق متصل، تم إدراج إنشاء ملعب كرة قدم بنجيل صناعي ضمن المتطلبات العاجلة المقدمة إلى مديرية الشباب والرياضة، استجابة لمطالب أهالي القرية وشبابها، وحرصت إدارة المركز على دعوة شباب القرية لعقد لقاء مفتوح اليوم، للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم وحثهم على التعاون والمشاركة الفعالة في تشغيل المركز والحفاظ عليه.

كما تضمنت الإجراءات تأهيل مرافق المركز وإجراء صيانة عاجلة لدورات المياه، ورفع مستوى النظافة العامة مع التأكيد على المتابعة اليومية لضمان انتظام العمل وحسن التشغيل، وفي إطار إعادة الانضباط الإداري تم تكليف أحد العاملين للقيام بأعمال مدير المركز بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن المدير السابق.

جدير بالذكر أنه، أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الاثنين الماضي، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها مستوى الخدمات بقرية بلصفورة التابعة لمركز ومدينة سوهاج، والموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الرصف بمركز ومدينة المنشاة، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وتلبية احتياجاتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز شباب بلصفورة الإهمال سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة
حوادث وقضايا

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مصراوي ستوري

زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي
غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح