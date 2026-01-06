بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت كنيسة القديس الأنبا بيشوي في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، إقبالًا كثيفًا من الأخوة الأقباط الأرثوذكس الذين توافدوا من كافة أرجاء المحافظة للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء عامة من البهجة والفرحة، حيث تزينت الكنيسة بالإضاءة والزينة الاحتفالية لاستقبال المصلين في هذه المناسبة الدينية.

طقوس "فرايحية" وقيادات كنسية

ترأس صلوات القداس نخبة من كبار كهنة الكنيسة، وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي، بحضور حشود من الرعية.

وأوضح القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن طقوس القداس تتضمن مجموعة من الألحان المميزة بالنغمات "الفرايحية" التي تعبر عن الابتهاج بذكرى ميلاد السيد المسيح.

سر "المزود" والصور التذكارية

لفت المتحدث الإعلامي إلى تقليد سنوي تحرص عليه الكنائس بتصميم "المزود"، وهو مجسم يجسد المشهد التاريخي للمكان الذي وُلد فيه السيد المسيح، مشيرًا إلى أن هذا المجسم يستمر تواجده داخل الكنيسة حتى عيد الغطاس الموافق 19 يناير.

وقد شهد "المزود" تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجواره توثيقًا للحظات العيد السعيدة.

دوريات أمنية متحركة

وفي سياق تأمين الاحتفالات، كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في محيط دور العبادة، مدعومة بدوريات متحركة تجوب شوارع المحافظة لتأمين تحركات المواطنين وضمان سلامتهم منذ بدء توافدهم لحضور القداس وحتى الانتهاء من المراسم ومغادرة الكنيسة.