إسدال الستار على مذبحة الموقف الجديد.. المؤبد لزوج خنق شريكة حياته بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:03 م 06/01/2026

تعبيرية عن محاكمة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على المتهم بإنهاء حياة زوجته بمركز دمنهور، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي، أحمد كاظم زناتي، ومحمود إبراهيم العربي.

كان مركز شرطة دمنهور، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بمصرع سيدة داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة المشار إليها.

بالانتقال تبين مصرع "سماح.م"، ربة منزل، داخل مسكنها بمنطقة مساكن الموقف الجديد التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور، إثر قيام زوجها بخنقها حتى فاضت روحها.

جرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها، حيث تبين هروب الزوج عقب ارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق، تمكن ضباط المباحث بمركز دمنهور، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من ضبط المتهم الهارب، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

إسدال الستار مذبحة الموقف الجديد زوج يقتل زوجته البحيرة

