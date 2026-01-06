بالصور- محافظ البحيرة تقدم التهنئة للأنبا إيلاريون بمناسبة عيد الميلاد

قدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، يرافقهما عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وتوابعها، وذلك بمقر المطرانية بمدينة دمنهور.

وأعربت محافظ البحيرة عن خالص تهانيها، باسمها وباسم جميع مواطني المحافظة، لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولنـيافة الأنبا إيلاريون، ولجميع الأخوة المسيحيين، متمنية لهم دوام الخير والسلام.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن عيد الميلاد المجيد يحمل في طياته رسائل السلام والمحبة والتسامح بين أبناء الوطن، متمنية لمصرنا الغالية دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وأشارت إلى أن تعزيز قيم المحبة والتسامح ووحدة الصف يمثل الركيزة الأساسية لدعم الاستقرار ودفع مسيرة التنمية، في ظل قيادة سياسية حريصة على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا إيلاريون عن تقديره لهذه الزيارة، مثمنًا الجهود التي تبذلها محافظ البحيرة وكافة الجهات الأمنية والتنفيذية في خدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

وأكد أن تلاحم المسؤولين مع أبناء الوطن يعكس وحدة الصف وأهمية التعاون والعمل المشترك من أجل رفعة مصر، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد المجيد يحمل رسالة سلام وفرح ومحبة للعالم أجمع.

كما قدم ممثلو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف التهاني بهذه المناسبة، مؤكدين أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يعكس قيم السلام والمحبة بين جميع أبناء الوطن، ويعزز روح التلاحم والوئام الوطني.

وشهد اللقاء حضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، والدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس جامعة دمنهور، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أسامة داود السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح حسام شبل المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مركز ومدينة دمنهور، ومديري المديريات.