المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بشرم الشيخ

جنوب سيناء- رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بمدينة طور سيناء، بمعاقبة تاجر حشيش بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 أغسطس الماضي، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ تفيد بقيام المتهم وبدعى "ي. خ.ع" 21 عامًا، والمقيم بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة جوهر الحشيش، واتخاذه من أحياء المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستهدفًا المتعاطين والمدمنين، ومتخذًا من شخصه ومسكنه مكانًا لإخفاء تلك المواد.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الجهات المختصة إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة.

وخلال تنفيذ الإذن، وردت معلومات تفيد بوجود موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد العملاء أمام مسكن المتهم، فجرى إعداد كمين، وأسفر عن ضبطه وبحوزته حقيبة يد تحتوي على ثلاث قطع لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي قدره 700 جنيه وهاتف محمول، بينما لم يُعثر داخل مسكنه على أية مواد مخدرة.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 10565 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام بمدينة شرم الشيخ حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، والتحفظ على المضبوطات.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1454 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.