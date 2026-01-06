إعلان

محافظ سوهاج يوجه برعاية طبية خاصة لسائحة أمريكية سقطت بمعبد أبيدوس

كتب : عمار عبدالواحد

01:31 م 06/01/2026

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بنقل سائحة 60 عاما أمريكية الجنسية، إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابتها، بحالة إغماء عقب سقوطها أثناء تجولها بمعبد أبيدوس الأثري بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج وذلك أثناء إجرائها جولة سياحية برفقة فوج سياحي.

كانت السائحة برفقة فوج سياحي يزور معبد أبيدوس ضمن جولة سياحية وفجأة سقطت على الأرض في حالة إغماء وقامت سيارة إسعاف مجهزة بنقلها على الفور إلى المستشفى بناء على توجيهات المحافظ والذي كلف بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها.

اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج رعاية طبية خاصة لسائحة أمريكية سقوط سائحة أمريكية بمعبد أبيدوس

