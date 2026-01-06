محافظ سوهاج يوجه برعاية طبية خاصة لسائحة أمريكية سقطت بمعبد أبيدوس

سوهاج- عمار عبدالواحد:

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بنقل سائحة 60 عاما أمريكية الجنسية، إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابتها، بحالة إغماء عقب سقوطها أثناء تجولها بمعبد أبيدوس الأثري بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج وذلك أثناء إجرائها جولة سياحية برفقة فوج سياحي.

كانت السائحة برفقة فوج سياحي يزور معبد أبيدوس ضمن جولة سياحية وفجأة سقطت على الأرض في حالة إغماء وقامت سيارة إسعاف مجهزة بنقلها على الفور إلى المستشفى بناء على توجيهات المحافظ والذي كلف بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها.