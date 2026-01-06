فقدت البصر والأهل ولم تفقد الأمل.. محافظ أسيوط ينصف "ملهمة المكفوفين"

أسيوط- محمود عجمي:

كرّم اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، زينب بدر سعد، إحدى بنات المحافظة، التي أصبحت نموذجًا ملهمًا للعطاء والإرادة، بعد أن انتصرت على إعاقتها وفقدان بصرها، وتغلبت على ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، لتصنع قصة نجاح مشرفة، وذلك استجابة سريعة لدعوتها وطلبها مقابلته، في لفتة إنسانية تعكس تقدير المحافظة لنماذج الكفاح الحقيقي.

وأكد محافظ أسيوط أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرة كفاح مشرفة لابنة من بنات أسيوط، استطاعت بإرادتها القوية أن تتحدى إعاقتها والظروف القاسية التي مرت بها، وأصرت على استكمال مسيرتها التعليمية، حتى أصبحت مدربة كمبيوتر للمكفوفين ولاعبة كاراتيه، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا مشرفًا يجسد معاني الإصرار والعزيمة وروح التحدي التي يتمتع بها أبناء المحافظة، وقدوة حقيقية للشباب.

وقام المحافظ بإهداء الفتاة شهادة تقدير، مشيدًا بكفاحها وأدائها المتميز، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لها، ولغيرها من النماذج المضيئة التي تسهم في بناء المجتمع.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تزخر بالعديد من النماذج الناجحة والمبدعة، مؤكدًا أن دور المسؤول لا يقتصر على الإدارة فقط، بل يمتد إلى دعم هذه النماذج ورعايتها وتكريمها وتحفيزها، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء المستقبل وأمل الأجيال القادمة.

وخلال اللقاء، وافق محافظ أسيوط على طلب زينب بدر، ووجّه بتعيينها بمدرسة النور للمكفوفين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامها للعمل كمدربة معتمدة بمركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن زينب بدر مرت بظروف إنسانية، حيث فقدت بصرها في سن مبكرة، ثم توالى فقدان أقرب الناس إليها، والدها ووالدتها وشقيقها، إلا أنها استطاعت تحويل المحنة إلى دافع للنجاح، متحدية الإعاقة والظروف، واستكملت تعليمها بعد سنوات من حصولها على دبلوم المدارس الفنية، والتحقت منذ عامين بمرحلة الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين، وفي الوقت ذاته سعت لإثبات ذاتها، لتصبح أول فتاة تعمل كمدربة كمبيوتر للمكفوفين بمحافظة أسيوط.

ومن جانبها، أعربت زينب بدر عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنة دعمه واهتمامه بالنماذج الجادة، ودوره في دعم مسيرة العمل التنموي والإنساني داخل المحافظة.