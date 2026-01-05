لوقف نزيف السكة الحديد.. كوبريان للمشاة بأسوان وتمويل "كيما" (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية لتفقد الموقع المختار لإنشاء كوبري مشاة جديد عند مزلقان "كيما"، تمهيدًا لوضع حجر الأساس خلال أيام، وهو المشروع الذي ستتحمل تكلفته بالكامل شركة "كيما" للأسمدة، بهدف خدمة أهالي مناطق كيما، وعزب كيما، والسيل الجديد، والسيل الريفي، والشيخ هارون، وتأمين عبورهم اليومي.

تنسيق وزاري

كشف المحافظ عن خطة لإنشاء كوبري آخر للمشاة بالتوازي أمام منطقة السيل، وذلك بعد التنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، نظرًا لأهمية هذا الكوبري في الحد من الحوادث المتكررة، حيث يأتي المشروعان في إطار استراتيجية شاملة للحفاظ على أرواح المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، وتسهيل حركة الانتقال بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية.

إزالة التعديات

أشار "كمال" إلى أن هذه المشروعات الحيوية تتم في ظل تعاون مثمر مع شركة كيما وهيئة السكك الحديدية، موضحًا أنه يتم حاليًا الاعتماد في الجانب الغربي على كوبري السيل الجديد للاتجاهات المؤدية إلى كيما وعزب كيما والصداقة الجديدة والشلال، فيما يجري العمل على رفع وإزالة أي تعديات على حرم شريط السكة الحديد، بما في ذلك المحلات العشوائية المخالفة، لضمان إنجاز الكباري الجديدة على الوجه الأكمل.

رسالة للمواطنين

وحرص محافظ أسوان خلال جولته على لقاء عدد من المواطنين، حيث دار حديث مباشر لتعريفهم بأهمية هذه الكباري كطوق نجاة للحفاظ على سلامتهم الشخصية، ووقف مسلسل الحوادث المتكررة التي يشهدها شريط السكك الحديدية والتي طالما أودت بحياة الأبرياء.