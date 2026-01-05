قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شخص بالخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، إلى جلسة الخميس الموافق 8 يناير 2026 للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين محمد فوزي الجابري، أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوي أحمد، وأمانة سر رضا جاب الله.

- تفاصيل أمر الإحالة:

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: جمال ف. ف، شريف ف. ف، خالد ف. ف، كرم خ، محمد م. ع، وعمران م. ج، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل المجني عليه سعيد محمد عبد المنعم فريد عمدًا مع سبق الإصرار، في يوم 11/4/2023 بدائرة قسم الخصوص.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وأدوات اعتداء، حيث أحرز المتهم الأول بندقية خرطوش، إلى جانب عصا خشبية وقارورات زجاجية، وتوجهوا إلى مكان تواجده، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية استقرت في مواضع متفرقة من جسده، محدثة إصاباته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك بمساندة باقي المتهمين المتواجدين على مسرح الجريمة.

- الشروع في قتل مجني عليه آخر

وأضاف أمر الإحالة أن الواقعة اقترنت بجناية أخرى، حيث شرع المتهمون في ذات الزمان والمكان في قتل المجني عليه محمد أشرف محمد عبد المنعم عمدًا دون سبق إصرار، مستخدمين ذات الأسلحة، وأطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا أصابه في أماكن متفرقة من جسده، وكادت الإصابات أن تودي بحياته، إلا أن الجريمة خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو إسعافه وتداركه بالعلاج.

- حيازة أسلحة واستعراض قوة

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية «بندقية خرطوش» وذخائر دون ترخيص، كما حازوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا خشبية، شوم، قارورات زجاجية» دون مسوغ قانوني.

كما قام المتهمون باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد عدد من المجني عليهم وأهالي المنطقة، بقصد ترويعهم وتخويفهم، بما من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.

واختتم أمر الإحالة بالاتهام بإطلاق أعيرة نارية داخل المدن، على النحو المبين بالتحقيقات.