وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستكمال علاج المواطن محمد عبد الرازق محمد المهدي، المقيم بمنطقة المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط، والذي يعاني من كسور والتهابات بالساق اليمنى، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير وحدة سكنية وفرصة عمل مناسبة، في إطار حرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بميدان المجاهدين، حيث التقى بالمواطن ولاحظ معاناته وعدم قدرته على تحمل نفقات العلاج، فوجه على الفور بتوفير سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى الإيمان العام لإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة وفقًا لتشخيص حالته، من خلال التنسيق مع العلاقات العامة بالمحافظة.

كما أصدر المحافظ تعليماته بمتابعة الحالة الصحية للمواطن داخل المستشفى، والتأكد من تقديم جميع أوجه الدعم الطبي له، وتيسير الإجراءات لضمان حصوله على الخدمة العلاجية دون أي معوقات.

وفي إطار تحسين الظروف المعيشية، كلف المحافظ رئيس حي غرب بتوفير فرصة عمل تتناسب مع طبيعة إصابته لضمان مصدر دخل ثابت، كما وجه مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة بتوفير وحدة سكنية نظرًا لظروفه الاجتماعية الصعبة.

وأكد اللواء أبو النصر أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن البعد الإنساني يمثل ركيزة أساسية في عمل الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.