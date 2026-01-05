إعلان

من الشارع إلى المستشفى.. محافظ أسيوط يأمر بنقل مواطن بالإسعاف ويوفر له عمل

كتب : محمود عجمي

12:07 م 05/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (3)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (4)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (2)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (6)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (5)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (11)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (12)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (10)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (15)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (14)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يوجه بعلاج مواطن وتوفير سكن وفرصة عمل في لفتة إنسانية (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستكمال علاج المواطن محمد عبد الرازق محمد المهدي، المقيم بمنطقة المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط، والذي يعاني من كسور والتهابات بالساق اليمنى، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير وحدة سكنية وفرصة عمل مناسبة، في إطار حرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بميدان المجاهدين، حيث التقى بالمواطن ولاحظ معاناته وعدم قدرته على تحمل نفقات العلاج، فوجه على الفور بتوفير سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى الإيمان العام لإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة وفقًا لتشخيص حالته، من خلال التنسيق مع العلاقات العامة بالمحافظة.

كما أصدر المحافظ تعليماته بمتابعة الحالة الصحية للمواطن داخل المستشفى، والتأكد من تقديم جميع أوجه الدعم الطبي له، وتيسير الإجراءات لضمان حصوله على الخدمة العلاجية دون أي معوقات.

وفي إطار تحسين الظروف المعيشية، كلف المحافظ رئيس حي غرب بتوفير فرصة عمل تتناسب مع طبيعة إصابته لضمان مصدر دخل ثابت، كما وجه مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة بتوفير وحدة سكنية نظرًا لظروفه الاجتماعية الصعبة.

وأكد اللواء أبو النصر أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن البعد الإنساني يمثل ركيزة أساسية في عمل الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسيوط نقل مواطن بالإسعاف اللواء دكتور هشام أبو النصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟