بالصور- محافظ أسيوط يتفقد تطوير الميادين ويتابع توافر السلع الأساسية

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بميدان المجاهدين، ضمن خطة تحسين ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شملت الجولة تفقد المحلات التجارية بشارع السكة الجديدة بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والتموينية للمواطنين، ورافقه خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بميدان المجاهدين، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحسين الحركة المرورية وتعزيز المظهر الحضاري للمنطقة، في إطار خطة متكاملة لإعادة تخطيط الميادين واستغلال المساحات غير المستغلة في مشروعات ذات نفع عام. وشدد على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق راحة المواطن وسلامته.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير، حيث أعرب الأهالي عن تقديرهم لحرصه على التواصل الميداني، مؤكدين ثقتهم في أن هذه المشروعات ستسهم في رفع مستوى الخدمات.

كما تفقد المحافظ مقر "جمعيتي" لصرف السلع التموينية، بالتزامن مع صرف مقررات الشهر الجديد، واطمأن على انتظام العمل وتوافر السلع بالكميات والأسعار المقررة، مشددًا على أهمية التوسع في خدمة التوصيل للمنازل لتخفيف التكدس.

واستكمل اللواء أبوالنصر جولته بمتابعة المحلات التجارية بشارع السكة الجديدة، حيث راجع الأسعار وجودة المعروضات وتوافر السلع الأساسية، وتبادل الحديث مع البائعين والمواطنين، خاصة مع اقتراب أعياد الأخوة الأقباط.

وأكد محافظ أسيوط أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال أعمال التطوير بعدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، بالتوازي مع تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية، بما يحقق نقلة حضارية تليق بمكانة أسيوط كعاصمة للصعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.