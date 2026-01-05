إعلان

انتخابات مجلس النواب 2025.. إعلان الحصر العددي لدائرة أبو قرقاص في المنيا

كتب : مصراوي

01:34 ص 05/01/2026

انتخابات مجلس النواب 2025

المنيا- جمال محمد:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الرابعة "أبو قرقاص" في محافظة المنيا، نتيجة الحصر العددي عقب انتهاء أعمال الفرز لجولة الإعادة، للمنافسة على مقعدين.

جاءت نتائج الحصر العددي كالتالي: "عدد من لهم حق التصويت، 406218 ناخبا، و68480 عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 46518 صوتا، أما الأصوات الباطلة بلغت 3962 صوتا.

وحصل المرشحون الأربعة على الأصوات التالية: "مجدي سعداوي" مرشح حزب مستقبل وطن 37859 صوتا، و"حازم فاروق طه" مرشح حزب حماة الوطن، 35445 صوتا، و"مصطفى التوني" مستقل 27887 صوتا، و"حسام أبو زيد"، مستقل 27845 صوتا.

أكدت اللجنة، أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

